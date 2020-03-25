Дебоширы повредили автобус и напали на водителя в Сызрани

Самара, 25 марта. Трое молодых людей напали на водителя и разбили лобовое стекло автобуса в Сызрани. Хулиганы пытались бесплатно проехать в общественном транспорте, а на категорический отказ водителя катать их просто так, ответили хамством и рукоприкладством.

Инцидент произошел на 8-м городском маршруте в районе поселка Новокашпирского. Дебоширы зашли в салон автобуса и категорически отказались оплачивать проезд, мотивируя это тем, что они являются «крутыми» и могут позволить себе ездить бесплатно.

«Я потребовал расплатиться сразу, в том числе за вчерашнюю неоплаченную поездку. Тогда, один из хулиганов психанул и ударил по лобовому стеклу, и оно треснуло», – пояснил водитель.

Водитель выбежал из автобуса, чтобы задержать нападавшего, но приятели хулигана преградили мужчине дорогу и стали угрожать. Мужчина предупредил дебоширов, что вызовет полицию и нападавшие были вынуждены отступить.

На место происшествия прибыли правоохранители. Они оценили причиненный ущерб в 10 тысяч рублей. В данный момент хулиганов разыскивают.