Рабочего засыпало землей в котловане на заводе в Самаре

Самара, 20 марта. 51-летний рабочий оказался заживо погребен в котловане на территории частного завода в Самарской области. Трагический инцидент произошел 19 марта. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе города.

По имеющимся данным, происшествие случилось на территории частного производственного комплекса около поселка Стройкерамика. Рабочий осуществлял земельные работы на дне котлована. Талая вода стала размывать грунт, и он не успел выбраться. Мужчину засыпало землей.

К месту трагедии подогнали экскаватор и раскопали котлован. Спасатели извлекли тело погибшего с помощью альпинистского снаряжения, передают «АиФ».

Правоохранители назначили проверку по факту случившегося. Полиции предстоит выяснить подробные обстоятельства трагедии.