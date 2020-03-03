Власти Самары не подтверждают сообщения о взрыве газа в жилом доме

Самара, 3 марта. Администрация Самары опровергла сообщения о взрыве газа в жилом доме, в котором обрушилась стена.

В настоящее время на месте происшествия находятся спасатели, а также глава города Елена Лапушкина.

«Принимаются оперативные меры. Взрыва газа не было. Произошло частичное обрушение стены дома. В настоящий момент людей под обломками нет», — цитируют «Известия» сообщение пресс-службы городской администрации.

Лапушкина уточнила, что стена здания, ранее признанного аварийным, обрушилась на соседний частный дом. В результате ЧП пострадали несколько человек. Женщина находится в «Пироговке» под наблюдением врачей.

В доме находились четверо детей. Двое из них направлены на обследование. Если все будет хорошо, завтра утром их уже вернут родителям. Двое старших детей сейчас находятся с родителями в соседнем доме.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в двухэтажном доме 126А по улице Арцыбушевская в Самаре. По первым сообщениям, взорвался газовый котел. В результате взрыва в доме обрушился потолок и рухнула кирпичная стена. С места происшествия эвакуировали восемь человек, четверо из которых — дети, передавала «Газета.ру».