Россиянке выставили счет за ЖКУ на 12 млн рублей

Самара, 3 марта. Жительница Самарской области пожаловалась на частную компанию, которая начислила ей 12,5 млн рублей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Самарчанка написала об инциденте в социальных сетях. Она отметила, что ей не понравился «подарок» на Масленицу.

«Вот так поздравила нас «Т Плюс» с Масленицей. Кто еще в шоке от квитанций?» — написала женщина.

Пользователи отреагировали в комментариях, раскритиковав работу коммунальных служб. Они отметили, что надо платить по показателям счетчиков, а не ту сумму, которая указана в квитанции.

Подписчики предложили обратиться в соответствующие инстанции, чтобы в ситуации разобрались.

Ранее в Минстрое России рассказала, что тарифы за коммунальные услуги пересчитают в связи с аномально теплой зимой. Это касается регионов, где оплата производится по нормативам, а не по фактическим показателям счетчиков.