Трамвай в Самаре завалился на бок и придавил пять автомобилей

Самара, 27 февраля. Трамвай завалился на бок и придавил пять автомобилей на улице Ново-Садовой в Самаре, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 27 февраля возле торгового центра «Апельсин». По предварительной информации, водитель трамвая не справился с управлением и при развороте на кольце съехал с путей.

Трамвай завалился на правый бок прямо на припаркованные у ТЦ автомобили. Пострадала кондуктор 1964 года рождения. Она получила травму плеча, женщину госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло ДТП с участием трамвая и грузовика, при котором пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Аварию спровоцировал водитель грузовика.

Еще один инцидент с трамваем произошел в Петербурге, где пострадал мужчина.