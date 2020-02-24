Мужчина выстрелил в ногу прохожему в Сызрани

Самара, 24 февраля. Конфликт между мужчиной и двумя прохожими в Сызрани Самарской области закончился стрельбой, говорится в материалах суда.

Инцидент произошел вечером 23 февраля рядом с многоквартирным домом. В результате словесной перепалки вооруженный травматическим пистолетом мужчина выстрелил оппоненту в ногу.

Пострадавший получил рану правого бедра, его госпитализировали. Полиция привлекла стрелка к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью человека.

Ранее сообщалось, что в Москве конфликт между тремя мужчинами привел к стрельбе из травматического пистолета.