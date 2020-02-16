Пьяный водитель «Нивы» спровоцировал ДТП в Самаре

Самара, 16 февраля. В серьезной аварии, на пересечении двух улиц в Самаре, пострадали пять человек. Столкнулись автомобили «Нива» и Renault Logan. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Инцидент произошел ночью 16 февраля на перекрестке улиц Краснодонской и Ставропольской. По предварительной информации, водитель «Нивы» не уступил Renault Logan, когда двигался по второстепенной дороге. В результате отечественное авто врезалось в едущий по главной дороге автомобиль.

За рулем Renault Logan оказался 48-летний водитель такси, который выполнял заказ с двумя пассажирами в салоне. Они получили травмы. Также пострадали водитель «Нивы» и два его пассажира. Всех их госпитализировали.

Позже выяснилось, что водитель отечественного автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

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