Иномарка врезалась в столб на заправке в Сызрани

Самара, 16 февраля. Водитель иномарки протаранил указатель цен на газовой заправке в Сызрани. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы происшествия.

Авария произошла на улице Образцовской. Судя по опубликованным в Сети фотографиям, произошло лобовое столкновение автомобиля Mitsubishi и столба, на котором висит указатель цен автозаправочной газовой станции. Существенных повреждений автомобиль не получил, но видимые следы от тарана остались на капоте и сетке радиатора.

По имеющейся информации, водитель не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Правоохранителям предстоит выяснить подробные причины случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что водитель автомобиля SsangYong врезался в столб на Пятницком шоссе в Москве. По неизвестной причине водитель совершил наезд на мачту городского освещения.