Жителю Сызрани оторвало пальцы во время ремонта машины

Сызрань, 16 февраля. Житель Сызрани сильно пострадал по время ремонта автомобиля, он лишился двух пальцев, сообщили в экстренных службах.

По предварительным данным, 23-летний местный житель опустил руку в моторный отсек, в этот момент другой мужчина завел автомобиль. На место происшествия прибыли медики скорой помощи.

Парень лишился среднего и указательного пальца и потерял много крови. Пострадавшему оказали необходимую помощь и перевели на амбулаторное лечение.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что пациент с сильным кровотечением в Самарской области два дня ждал приезда врача.