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Врач в Сызрани явился к пациенту с кровотечением на вторые сутки после вызова

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Врач в Сызрани явился к пациенту с кровотечением на вторые сутки после вызова

Cамара, 16 февраля. Врач пришел к пациенту, пожаловавшемуся на сильное кровотечение из носа, только на вторые сутки, сообщила жительница Самарской области в соцсетях.

Инцидент произошел в Шигонском районе под Сызранью 12 февраля. У мужчины лопнул сосуд в носу, началось сильное кровотечение. Медики скорой сделали больному укол и попросили дождаться лечащего врача.

Доктора ждали днем 13 февраля, но он явился к пациенту на день позже. По словам женщины, она сообщила в больницу, что готова жаловаться на медика в профильное ведомство. И только после этого врач пришел на вызов.

Ранее жительница Омска, которая навещала свою знакомую в больнице, пожаловалась на жуткие условия в медицинском учреждении.

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