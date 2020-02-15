Агрессивный пес пациента в Сызрани разорвал фельдшеру голень

Сызрань, 15 февраля. Девушка-фельдшер пострадала от нападения агрессивной собаки пациента в Сызрани, сообщили в экстренных службах Самарской области.

Инцидент произошел 11 февраля в селе Печерские выселки. Скорая приехала по вызову к дому больного, во дворе которого гуляли две собаки.

Медики попросили закрыть псов в будках, однако хозяева не отреагировали на их просьбу. Одна из собак набросилась на фельдшера и укусила за ногу.

Вторую собаку удержала на цепи хозяйка дома. Пострадавшую доставили в городскую больницу Сызрани с разорванной голенью.

Ранее сообщалось, что в Тюмени агрессивная собака вцепилась в голову маленького ребенка.