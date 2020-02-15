Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Жители Тольятти пожаловались на завезенную во двор землю с кладбища

438
0 Оставить комментарий

Жители Тольятти пожаловались на завезенную во двор землю с кладбища

Тольятти, 15 февраля. Землю с фрагментами памятников и надгробными фотографиями завезли во двор перед жилым домом в городе Тольятти Самарской области. Об этом сообщили пользователи в соцсетях. 

Инцидент произошел 14 февраля. Одна из местных жительниц написала, что эта земля с кладбища на Обводном шоссе. По мнению женщины, среди фотографий находится снимок ее покойного родственника.

«Земля платная, и немало денег стоит. А с кладбища дешевле и «полезней», — написал один пользователь.

«В прокуратуру нужно писать, это вообще беспредел», — уверен другой житель Тольятти.

«Открою вам страшную тайну: на заброшенных кладбищах вырастают целые города», — отметил еще один пользователь.

Позднее в «Паблике Тольятти» появился комментарий ПАО «Т Плюс», в котором отмечается, что сотрудники территориального управления по теплоснабжению устраняли дефект на участке в районе улицы Громовой.

При проведении земляных работ были обнаружены фрагменты надгробий. Отмечается, что о находке сообщили в администрацию Тольятти и полицию.

Новости партнеров

Новости партнеров