Жители Тольятти пожаловались на завезенную во двор землю с кладбища

Тольятти, 15 февраля. Землю с фрагментами памятников и надгробными фотографиями завезли во двор перед жилым домом в городе Тольятти Самарской области. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Инцидент произошел 14 февраля. Одна из местных жительниц написала, что эта земля с кладбища на Обводном шоссе. По мнению женщины, среди фотографий находится снимок ее покойного родственника.

«Земля платная, и немало денег стоит. А с кладбища дешевле и «полезней», — написал один пользователь. «В прокуратуру нужно писать, это вообще беспредел», — уверен другой житель Тольятти. «Открою вам страшную тайну: на заброшенных кладбищах вырастают целые города», — отметил еще один пользователь.

Позднее в «Паблике Тольятти» появился комментарий ПАО «Т Плюс», в котором отмечается, что сотрудники территориального управления по теплоснабжению устраняли дефект на участке в районе улицы Громовой.

При проведении земляных работ были обнаружены фрагменты надгробий. Отмечается, что о находке сообщили в администрацию Тольятти и полицию.