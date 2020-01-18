Появилось видео пожара в ресторане «Золотая Пагода» в Самаре

Самара, 18 января. Крупный пожар произошел в ресторане «Золотая Пагода» в Самаре. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места событий.

Сообщение о возгорании в ресторане, расположенном на улице Георгия Димитрова, поступило в спецслужбы 18 января в 17.18 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, загорелась кровля здания. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, а площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

«Погибших и пострадавших нет, люди эвакуировались сами до прибытия сотрудников МЧС», — отметили в пресс-службе.

К тушению пожара привлекли 100 человек, 80 из них — сотрудники МЧС. Также в ликвидации огня задействованы 33 единицы спецтехники.