Появились фото с места столкновения автобуса с деревом в Самарской области

Самара, 16 января. Пассажирский автобус вылетел в кювет и столкнулся с деревом. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Всего в салоне автобуса находилось восемь человек.

Инцидент произошел в населенном пункте Заборовка, Сызранского района.

С различными травмами в учреждения здравоохранения госпитализированы: Надежда Ч. 1952 г.р. — доставлена в отделение реанимации с открытым переломом левой голени, Евдокия Ф. 1946 г.р. — закрытый перелом левой голени со смещением, Елена А. 1978 г.р. — ушибленные раны головы, Екатерина К. 1989 г.р. — перелом ребра.

Еще один участник ДТП от госпитализации отказался.

Ранее ФАН сообщал, что в Саратовской области столкнулись микроавтобус и автомобиль марки «Волга». По сообщениям источника, в результате аварии погибли пять человек.