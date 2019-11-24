Неожиданное послание оставил рыбак на льду возле острова Любви

Самара, 24 ноября. На острове Любви в Самарской области появилась надпись на льду реки Сызранки «рыбы нет».

Сызранские рыбаки открыли сезон рыбалки на льду. На реке Сызранке обычно ловят окуней, щук и карасей. Однако неизвестный оставил послание для рыбаков, утверждая, что рыба ушла.

По словам местного жителя Владимира, он не поверил странному посланию и попытался поймать рыбу. Мужчина целый день просидел на льду, но поймал только малька «размером со спичечный коробок», передает КТВ-Луч.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае пропала рыбацкая шхуна. На небольшом судне находилось всего два человека. Спасатели более десяти дней пытаются найти рыбаков.