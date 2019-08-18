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Названа предварительная причина падения легкомоторного самолета под Самарой

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Названа предварительная причина падения легкомоторного самолета под Самарой

Самара, 18 августа. Возможной причиной падения легкомоторного самолета под Самарой могло стать нарушение правил пилотирования.

«Предварительная причина падения — нарушение правил пилотирования», — цитирует РИА Новости представителя Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Як-55 совершил жесткую посадку в Самарской области, пилот погиб. Инцидент произошел 18 августа в 12.20 по московскому времени недалеко от села Подстепки Ставропольского района. За штурвалом самолета находился 49-летний Сергей Химич. 

Источник Федерального агентства новостей подчеркнул, что Химич был опытным пилотом с большим налетом часов. Предполагается, что СП-55 долгое время стоял без дела, и летчик решил его облетать.

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