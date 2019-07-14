Около тысячи литров нефти разлилось после ДТП в Самарской области

Самара, 14 июля. Нефтевоз столкнулся с легковым автомобилем в Ставропольском районе Самарской области, разлилось около тысячи литров нефти, пострадавших нет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как уточнили в ведомстве, сообщение об аварии поступило в МЧС в 03.50 по местному времени (02.50 по московскому времени) в воскресенье. Выяснилось, что на 957-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» вблизи села Александровка столкнулись легковушка Lada Vesta и грузовой автомобиль Scania.

Нефтевоз, как уточнили в пресс-службе, перевозил 26 кубометров нефти. Цистерна после столкновения опрокинулась на бок, в результате чего произошла утечка топлива.

«В результате ДТП погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В МЧС заверили, что водоемы и земли сельскохозяйственного назначения в результате разлива нефти не загрязнены. На месте происшествия грузоотправитель откачивает топливо из емкости, устанавливает цистерну на колеса и собирает вылившуюся нефть.

В сообщении ведомства указывается, что пожарно-спасательные подразделения провели боевое развертывание на месте ЧП и пенную атаку для того, чтобы не допустить возгорания нефти. Движение на этом участке дороги уже восстановили. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в украинском Харькове загорелся пассажирский автобус. Водитель успел вовремя эвакуировать людей из транспортного средства. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Специалистам удалось справиться с огнем за 17 минут.