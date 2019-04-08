Пожар вспыхнул на заводе в Новокуйбышевске

Самара, 8 апреля. На Новокуйбышевском заводе в Самарской области вспыхнул пожар, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По информации ФАН, возгорание произошло не на нефтеперерабатывающем заводе, как сообщал ряд СМИ, а на производстве масел и присадок. Пожару присвоен второй уровень сложности. Огонь удалось локализовать к 10.43 по местному времени (09.43 по московскому времени). Информация о пострадавших не поступала.