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Пожар вспыхнул на заводе в Новокуйбышевске

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Пожар вспыхнул на заводе в Новокуйбышевске

Самара, 8 апреля. На Новокуйбышевском заводе в Самарской области вспыхнул пожар, об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По информации ФАН, возгорание произошло не на нефтеперерабатывающем заводе, как сообщал ряд СМИ, а на производстве масел и присадок. Пожару присвоен второй уровень сложности. Огонь удалось локализовать к 10.43 по местному времени (09.43 по московскому времени). Информация о пострадавших не поступала.

Автор: Сергей Петров
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