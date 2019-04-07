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Видео загадочной вспышки в небе над Самарой появилось в Сети

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Видео загадочной вспышки в небе над Самарой появилось в Сети

Самара, 7 апреля. Жители Самары стали очевидцами необычного явления: в небе над городом произошла вспышка. В Сети было опубликовано видео произошедшего.

По словам очевидцев, вспышка в небе произошла около 22.00 по местному времени. По словам комментаторов в Сети, она сопровождалась звуками, похожими на громкие хлопки или взрыв. По мнению некоторых самарцев, где-то в регионе мог упасть метеорит. 

В социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео вспышки.

Напомним, 4 апреля стало известно, что группе ученых удалось найти следы метеорита, упавшего в марте 2019 года в Красноярском крае. Воронки были обнаружены в тайге за поселком Учами в Эвенкийском районе.

Автор: Регина Пак
Источник: ВКонтакте
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