Появились новые подробности о подозреваемом в убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти

Тольятти, 25 декабря. Подозреваемый в убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти воспитывался в полной семье, его характеризуют только с положительной стороны. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о том, что на теле 16-летней девушки, которую нашли на пустыре на улице Юбилейной, были множественные колото-резаные раны туловища и шеи. Девушка является воспитанницей школы олимпийского резерва № 10 «Олимп» и мастером спорта по плаванию.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, подозреваемый 16-летний подросток характеризовался только с положительной стороны, он не стоял на учетах. Семья у мальчика полная. Согласно информации следователей, между 16-летней спортсменкой и молодым человеком произошел конфликт на почве ревности.