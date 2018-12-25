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Юную вице-чемпионку России по плаванию убили в Тольятти

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Юную вице-чемпионку России по плаванию убили в Тольятти

Самара, 25 декабря. Тело юной спортсменки с множественными колото-резаными ранами шеи и туловища нашли в Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Вечером 23 декабря на пустыре на улице Юбилейной нашли тело убитой 16-летней жительницы Тольятти — воспитанницы школы олимпийского резерва № 10 «Олимп», мастера спорта по плаванию. Об этом пишет «СвободнаяПресса».

Подозреваемого в совершении убийства к настоящему моменту задержали. По предварительным данным, у погибшей и 16-летнего молодого человека произошел конфликт, во время которого подозреваемый несколько раз ударил ее ножом.

Спортсменка заняла второе место на первенстве России среди юниоров по плаванию в 2017 году.

Автор: Алексей Громов
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