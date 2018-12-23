Установлены личности подростков, пострадавших при взрыве газа в Самарской области

Самара, 23 декабря. Установлены личности пострадавших подростков при взрыве газового баллона в гараже города Жигулевск в Самарской области, Федеральное агентство новостей публикует список.

ЧП произошло на проезде Отважный в ГСК-4. Под обрушившейся крышей кирпичного гаража находились два человека. К месту аварии отправили автокран ООО «Газпром газораспределения Самары».

Подростков извлекли из-под обломков до прибытия спецтехники, третий мальчик выбрался сам. Пострадали Геннадий Б., 2002 года рождения, он получил ожог лица и обеих конечностей 2-й степени, Максим М., 2002 года рождения, он также получил ожог лиц 2-й степени, открытый перелом правой голени.

Третий пострадавший — Аким Е., 2004 года рождения, у него ожог лица и бедер 3-й степени. Подростков сначала госпитализироли в травматологическое отделение Жигулевской ЦГБ, а после осмотра и оказания первой медпомощи отправили в городскую больницу № 4 г. Тольятти.