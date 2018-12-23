Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Установлены личности подростков, пострадавших при взрыве газа в Самарской области

35
0 Оставить комментарий

Установлены личности подростков, пострадавших при взрыве газа в Самарской областиСамара, 23 декабря. Установлены личности пострадавших подростков при взрыве газового баллона в гараже города Жигулевск в Самарской области, Федеральное агентство новостей публикует список.

ЧП произошло на проезде Отважный в ГСК-4. Под обрушившейся крышей кирпичного гаража находились два человека. К месту аварии отправили автокран ООО «Газпром газораспределения Самары».

Установлены личности подростков, пострадавших при взрыве газа в Самарской области

Подростков извлекли из-под обломков до прибытия спецтехники, третий мальчик выбрался сам. Пострадали Геннадий Б., 2002 года рождения, он получил ожог лица и обеих конечностей 2-й степени, Максим М., 2002 года рождения, он также получил ожог лиц 2-й степени, открытый перелом правой голени.

Установлены личности подростков, пострадавших при взрыве газа в Самарской области

Третий пострадавший — Аким Е., 2004 года рождения, у него ожог лица и бедер 3-й степени. Подростков сначала госпитализироли в травматологическое отделение Жигулевской ЦГБ, а после осмотра и оказания первой медпомощи отправили в городскую больницу № 4 г. Тольятти.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.