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Три самарских подростка пострадали при взрыве баллона с газом в гараже

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Три самарских подростка пострадали при взрыве баллона с газом в гараже

Самара, 23 декабря. В гаражном кооперативе города Жигулевска в Самарской области произошел взрыв, три подростка получили ранения, сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент проиозошел около 15.00 23 декабря. По предварительной информации, взорвался баллон с газом из-за нарушений противопожарной безопасности. Прибывшие на место ЧП спасатели доставали подростка из-под завалов

Одного из трех пострадавших госпитализировали с травмой ноги. Как отметили в ГУ МЧС по региону, остальные два мальчика были направлены на осмотр в местную больницу, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в городе Облучье Еврейской автономной области произошел пожар на подстанции, оставив более 30 зданий без электричества.

Автор: Ирина Селезнева
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