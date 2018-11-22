Крупный пожар в здании бывшей казармы в Самаре попал на видео

Самара, 22 ноября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Самаре: загорелось здание казармы. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

На улице Луначарского загорелось здание неэксплуатируемой трехэтажной казармы, пламя охватило территорию площадью в 500 квадратных метров.

К месту происшествия прибывают дополнительные экипажи спасателей. По предварительной информации, огонь охватил весь второй этаж. Столб черного дыма виден на большом расстоянии от места ЧП.