Мощный взрыв прогремел на полигоне в Самарской области, есть раненые

Москва, 9 ноября. На полигоне в Самарской области произошел взрыв боеприпаса, в результате чего ранения получили четыре человека. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП случилось в пятницу при разгрузочных работах на Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне.

Произошла детонация зенитного снаряда калибром 23 мм от зенитной установки — авиационной пушки. Пожара после взрыва боеприпаса не произошло. Четыре сотрудника ООО «Демайнер» получили осколочные ранения ног легкой и средней степени тяжести.

Не исключено, что боеприпас сдетонировал из-за неправильной разгрузки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщает ТАСС, все пострадавшие находятся в центральной городской больнице. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней тяжести.