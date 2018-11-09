Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мощный взрыв прогремел на полигоне в Самарской области, есть раненые

102
0 Оставить комментарий

Мощный взрыв прогремел на полигоне в Самарской области, есть раненые

Москва, 9 ноября. На полигоне в Самарской области произошел взрыв боеприпаса, в результате чего ранения получили четыре человека. Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП случилось в пятницу при разгрузочных работах на Приволжском государственном боеприпасном испытательном полигоне.

Произошла детонация зенитного снаряда калибром 23 мм от зенитной установки — авиационной пушки. Пожара после взрыва боеприпаса не произошло. Четыре сотрудника ООО «Демайнер» получили осколочные ранения ног легкой и средней степени тяжести.

Не исключено, что боеприпас сдетонировал из-за неправильной разгрузки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщает ТАСС, все пострадавшие находятся в центральной городской больнице. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней тяжести.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.