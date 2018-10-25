Страшные последствия взрыва газа, унесшего жизни двух человек, попали на видео

Самара, 25 октября. Взрыв газа произошел в трехэтажном коттедже в Самаре; в результате ЧП здание обрушилось. Два человека погибли. Страшные последствия взрыва попали на видео.

По сведениям источника Федерального агентства новостей, в доме по улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе Самары проживала семья из трех человек — мужчина, женщина и ребенок. В результате взрыва погибли двое человек; их личности устанавливаются.

В результате взрыва повреждения также получили соседние дома — в них выбиты стекла — и стоявшие поблизости автомобили.

По факту взрыва газа уже начато расследование, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.