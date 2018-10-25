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Взрыв газа разрушил трехэтажный дом в Самаре, ФАН публикует видео

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Взрыв газа разрушил трехэтажный дом в Самаре, ФАН публикует видео

Самара, 25 октября. В трехэтажном коттедже, расположенном в Самаре, произошел мощный взрыв газа. В итоге, здание оказалось полностью разрушенным. По предварительным данным, в момент взрыва в нем находились люди; сейчас на месте происшествия работают спасательные службы.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места происшествия. На нем видно, что здание было полностью разрушено взрывом, однако к данному моменту возгорание на месте происшествия ликвидировано.

По предварительной информации, в момент взрыва в здании находились люди. Источник Федерального агентства новостей сообщает, что в доме проживала семья из трех человек. По всей видимости, в момент взрыва женщины и ребенка дома не была – внутри находился лишь мужчина. Сейчас уже начато расследование причин взрыва. Точных данных о пострадавших пока не поступало. На месте инцидента ведет работу экстренные службы, разбирающие завалы.

 

Автор: Антон Зарубин
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