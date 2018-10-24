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Появились фото и видео с места крушения крана в Самаре

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Появились фото и видео с места крушения крана в Самаре

Самара, 24 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появились видео и фотографии с места падения крана на одной из строек Самары.

Инцидент произошел около дома 295 по улице Карла Маркса. В результате падения крана погиб крановщик: мужчина получил серьезные травмы и умер по дороге в больницу.

Кроме того, как стало известно, в результате трагедии были побиты три рядом припаркованных автомобиля — КамАЗ, Audi и Renault.

Появились фото и видео с места крушения крана в Самаре

Ранее была установлена причина падения конструкции. Как оказалось, в пяти метрах от основания лопнула металлическая балка крана, в результате чего произошло падение. Обстоятельства трагедии выясняются.

Автор: Катерина Иванова
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