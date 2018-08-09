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Укусивший росгвардейца житель Ульяновска осужден на два года
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    Укусивший росгвардейца житель Ульяновска осужден на два года

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    Укусивший росгвардейца житель Ульяновска осужден на два года

    Самара, 9 августа. Мужчина, устроивший пьяный дебош в перинатальном центре Ульяновска и укусивший сотрудника Росгвардии, приговорен к двум годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении Следственного Комитета РФ.

    По информации следствия, инцидент произошел 25 апреля 2018 года. Нетрезвый мужчина, пришедший навестить беременную супругу в перинатальный центр, устроил дебош. Врачи и медперсонал организации вызвали сотрудников правоохранительных органов. Во время задержания дебошир ударил по лицу одного из росгвардейцев, повалил его на пол и укусил за правое бедро.

    В отношении 29-летнего жителя Ульяновска было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ.

    Подсудимый был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

    Автор: Регина Пак
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