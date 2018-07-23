Один ребенок погиб при обрушении плит в здании под Самарой

Самара, 23 июля. Один ребенок погиб, еще четверо пострадали при обрушении железобетонных плит в неэксплуатируемом здании в Кинельском районе Самарской области.

По словам представителя экстренных служб региона, инцидент произошел в населенном пункте Чубовка в здании-мастерской, которое на данный момент не эксплуатируется. Рухнули две железобетонные плиты, сообщает РИА Новости.

В результате ЧП пострадали пять детей. Трое из них госпитализированы, одному помощь оказали на месте. Один из пострадавших погиб.

Тело погибшего ребенка уже извлекли из-под завалов. Сейчас соответствующие органы выясняют причины трагедии.

Ранее URA.RU сообщало о похожем случае в Курганской области: пятилетний ребенок получил травмы при обрушении балкона.