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Один ребенок погиб при обрушении плит в здании под Самарой
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    Один ребенок погиб при обрушении плит в здании под Самарой

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    Один ребенок погиб при обрушении плит в здании под Самарой

    Самара, 23 июля. Один ребенок погиб, еще четверо пострадали при обрушении железобетонных плит в неэксплуатируемом здании в Кинельском районе Самарской области.

    По словам представителя экстренных служб региона, инцидент произошел в населенном пункте Чубовка в здании-мастерской, которое на данный момент не эксплуатируется. Рухнули две железобетонные плиты, сообщает РИА Новости

    В результате ЧП пострадали пять детей. Трое из них госпитализированы, одному помощь оказали на месте. Один из пострадавших погиб. 

    Тело погибшего ребенка уже извлекли из-под завалов. Сейчас соответствующие органы выясняют причины трагедии.

    Ранее URA.RU сообщало о похожем случае в Курганской области: пятилетний ребенок получил травмы при обрушении балкона.

    Автор: Олеся Волкова
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