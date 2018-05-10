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«Жизни спокойной не дадим»: самарские коммунальщики придумали эффективный способ сбора долгов
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    «Жизни спокойной не дадим»: самарские коммунальщики придумали эффективный способ сбора долгов

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    «Жизни спокойной не дадим»: самарские коммунальщики придумали эффективный способ сбора долгов

    Самара, 10 мая. Самарские коммунальщики установили трехтонную пирамиду с напоминанием о долге у дома злостного неплательщика. Решение оказалось настолько эффективным, что в тот же день часть долга была погашена.

    Необычный способ борьбы с должниками придумали в ООО «Самарские коммунальные системы». Пирамиду на газоне у дома неплательщика установили в поселке Зубчаниновка. При этом в организации объяснили, что выбирают дома богатых должников, которые не оплачивают коммунальные услуги не из-за сложного материального положения, а безалаберностью и «забывчивостью».

    В организации пообещали применять меру в том числе и к юридическим лицам.

    «Мы считаем, что ни один должник не должен жить комфортно, пока у него есть долги за жилищно-коммунальные услуги. Этим мы и будем заниматься, хотя хотелось бы заниматься более приятным делом — развитием коммунальных сетей, ремонтами, перекладками», — заявили в пресс-центре «Самарских коммунальных систем».

    В компании пояснили, что пытаются помочь найти выход должникам, у которых нет средств, и подчеркнули, что «ставить им напоминание — бессердечно». Коммунальщики пообещали не распространять методы на всех подряд и разговаривать лично с каждым неплательщиком.

    «А если стоит трехэтажный кирпичный коттедж, две машины перед воротами, а [хозяин] два года не платит за воду — это как называется? Вот таким жизни спокойной не дадим», — заявили в организации телеканалу «360».

     

    Автор: Катерина Михайлиди
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