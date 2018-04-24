Появилось расписание движения шаттлов и скоростных трамваев в дни тестовых матчей на «Самара Арене»

Самара, 24 апреля. Правительство Самарской области опубликовало расписание движения шаттлов и скоростных трамваев, которые доставят болельщиков на новый стадион «Самара Арена» в дни тестовых матчей. Матч между «Крыльями Советов» и «Факелом» состоится на стадионе 28 апреля.

По данным правительства Самарской области, в день матча будут курсировать шесть автобусов-шаттлов и один скоростной трамвай. Тестовые матчи пройдут в Самаре в рамках подготовки города к ЧМ-2018.

Транспорт будет ходить за четыре часа до матча и три часа после окончания. Проезд в транспорте будет бесплатным при наличии билета на матч.

Напомним, что «Самара Арена» станет площадкой для проведения матчей ЧМ-2018. На стадионе пройдет четыре игры группового этапа, матч одной восьмой и четвертьфинал.

