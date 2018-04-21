Названы сроки ввода в эксплуатацию стадиона ЧМ-2018 в Самаре

Самара, 21 апреля. Стадион ЧМ-2018 в Самаре планируют ввести в эксплуатацию 25 апреля.

Соответствующую информацию передает «РИА Новости» со ссылкой на слова генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина. Планируется, что 25 апреля стадион, на котором пройдет шесть игр чемпионата мира по футболу, будет введен в эксполуатацию, а 28 апреля состоится тестовый матч.

«Остается только доналадка каких-то систем, но это совершенно нормально. В целом все вполне удовлетворительно. Ввод в эксплуатацию запланирован на 25 апреля. Самое главное, чтобы это произошло до тестового матча», — отметил Сорокин.

На поле арены встретятся самарские «Крылья Советов» и воронежский «Факел» в рамках 35-го тура ФНЛ.