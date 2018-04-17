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Происшествия
Девочка-подросток умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти
Происшествия
Девочка-подросток умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти
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    Девочка-подросток умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти

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    Девочка-подросток умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти

    Самара, 17 апреля. Следственный комитет начал проверку по факту смерти 11-летней девочки, которая была доставлена в медучреждение из фитнес-клуба. Инцидент произошел в Тольятти в субботу, 14 апреля.

    По предварительным данным регионального Следственного комитета, девочка-подросток потеряла сознание в фитнес-клубе, расположенном на проспекте Степана Разина в Автозаводском районе города. Ребенка доставили в больницу, спустя время девочка скончалась.

    По факту случившегося проводится проверка. Что стало причиной смерти ребенка пока не установлено. Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу.

    Как стало известно, девочка пришла в зал вместе со своими родителями.

    Автор: Дарья Смолина
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