Посетителей ТРК «Звезда» в Самаре эвакуировали из-за пожара

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Самара, 9 апреля. Посетители и сотрудники самарского торгово-развлекательного центра «Звезда» были эвакуированы из-за пожара, который возник в двухэтажном неэксплуатируемом здании на Ново-Садовой улице.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, посетители и персонал смог эвакуироваться из здания самостоятельно до приезда пожарных.

«По предварительной информации пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о возгорании в здании поступило около шести часов вечера(по местному времени) в понедельник, 9 апреля. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 71 человека. Специалисты задействовали 22 единицы техники.

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