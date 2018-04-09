Посетителей ТРК «Звезда» в Самаре эвакуировали из-за пожара
Самара, 9 апреля. Посетители и сотрудники самарского торгово-развлекательного центра «Звезда» были эвакуированы из-за пожара, который возник в двухэтажном неэксплуатируемом здании на Ново-Садовой улице.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, посетители и персонал смог эвакуироваться из здания самостоятельно до приезда пожарных.
«По предварительной информации пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Сообщение о возгорании в здании поступило около шести часов вечера(по местному времени) в понедельник, 9 апреля. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 71 человека. Специалисты задействовали 22 единицы техники.