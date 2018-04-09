Крупный пожар возле ТЦ в Самаре: появились первые подробности
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Самара, 9 апреля. В центре Самары загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание, расположенное возле торгово-развлекательного комплекса «Звезда» на Ново-Садовой улице.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Ни один человек в результате случившегося не пострадал.
В настоящее время на месте работают огнеборцы, устанавливаются причины возгорания. Пожару присвоен второй уровень. На место ЧП выехала лаборатория, которая будет проводить замеры воздуха.
Напомним, ранее крупный пожар охватил мебельный склад в Вологде
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