Крупный пожар возле ТЦ в Самаре: появились первые подробности

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Самара, 9 апреля. В центре Самары загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание, расположенное возле торгово-развлекательного комплекса «Звезда» на Ново-Садовой улице.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Ни один человек в результате случившегося не пострадал.

В настоящее время на месте работают огнеборцы, устанавливаются причины возгорания. Пожару присвоен второй уровень. На место ЧП выехала лаборатория, которая будет проводить замеры воздуха.

Напомним, ранее крупный пожар охватил мебельный склад в Вологде

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