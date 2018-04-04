Житель Самары сделал операцию на глазах, чтобы пойти в армию

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Самара, 4 апреля. Житель Самары Александр Кирильцев, которого весной 2017 года военно-врачебная комиссия признала ограниченно годным к военной службе, сделал операцию на глазах, после чего успешно прошел медицинскую комиссию.

Об этом сообщила пресс-служба ЦВО. Как рассказал сам Кирильцев, он мечтал служить в спецназе или ВДВ, но его не взяли. Он уточнил, что диагностика показала «минус пять на правый глаз и минус три – на левый». Кирильцев подчеркнул, что сделал на глазах операцию и через год пришел в военкомат. Очередная проверка выявила у него 100% зрение.

Кирильцеву определили категорию годности «А1» и пообещали, что его мечта исполнится. Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о некоторых законодательных изменениях, связанных с призывом граждан, ранее признанных ограничено годными к военной службе. Он подчеркнул, что при желании молодой человек, которому нет 27 лет, может повторно пройти медосмотр.

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