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Житель Самары сделал операцию на глазах, чтобы пойти в армию
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    Житель Самары сделал операцию на глазах, чтобы пойти в армию

    13:52  4 Апреля 2018
    335

    Житель Самары сделал операцию на глазах, чтобы пойти в армию

    Самара, 4 апреля. Житель Самары Александр Кирильцев, которого весной 2017 года военно-врачебная комиссия признала ограниченно годным к военной службе, сделал операцию на глазах, после чего успешно прошел медицинскую комиссию.

    Об этом сообщила пресс-служба ЦВО. Как рассказал сам Кирильцев, он мечтал служить в спецназе или ВДВ, но его не взяли. Он уточнил, что диагностика показала «минус пять на правый глаз и минус три – на левый». Кирильцев подчеркнул, что сделал на глазах операцию и через год пришел в военкомат. Очередная проверка выявила у него 100% зрение.

    Кирильцеву определили категорию годности «А1» и пообещали, что его мечта исполнится. Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о некоторых законодательных изменениях, связанных с призывом граждан, ранее признанных ограничено годными к военной службе. Он подчеркнул, что при желании молодой человек, которому нет 27 лет, может повторно пройти медосмотр.

    Житель Самары сделал операцию на глазах, чтобы пойти в армию

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    Автор: Анна Иванова
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    #россия #шойгу #армия
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