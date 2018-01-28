Скончался солист Самарского театра оперы и балета Владимир Афанасьев

Самара, 28 января. Солист Самарского академического театра оперы и балета Владимир Афанасьев скончался на 91-м году жизни в субботу, 27 января. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Прощание с артистом пройдет в понедельник, 29 января, в 11.00 по адресу: улица Осипенко дом 142, квартира 56.

Владимир Афанасьев начал петь еще в армейское время. Потом он поступил на вокальное отделение Куйбышевского музыкального училища. Он исполнил около 50 различных партий почти за 30 лет работы солистом в Куйбышевском театре оперы и балета. На его счету партии Дона Оттавио («Дон Жуан» В. Моцарта), Макдуфа («Макбет» Дж. Верди), Трике («Евгений Онегин» П. Чайковского), Берендея («Снегурочка» Н. Римского-Корсакова) и другие.