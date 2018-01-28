Самара, 28 января. Юные робототехники из Сызрани придумали новый вид спорта, который называется робобоулинг.

Игра соединила в себе два вида спорта — это боулинг и керлинг. Юные инженеры вместо шара используют запрограммированного робота, который должен сбить кегли и остановиться в точно назначенном месте, то есть не выехать за пределы круга.

«Самое сложное — это задать формулу для робота. Важно, чтобы он не просто доехал до стенки, а еще и сбил ее», — приводит «63.ru» слова наставника юных инженеров Павла Александрова.

Робот с помощью ультразвукового датчика измеряет расстояние до цели — дети используют банки в качестве кеглей — и прибавляет к нему десять сантиметров, чтобы сбить кегли, а не остановиться.