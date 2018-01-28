Более 70 спецмашин убирали снег с улиц Самары

Самара, 28 января. Ночью 74 единицы специальной техники убирали улицы Самары от снега. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

«На борьбу с последствиями непогоды ночью вышли 58 рабочих и 74 снегоуборочные машины», — приводит «63.ru» слова Ивана Пивкина.

За минувшую ночь сотрудники дорожных служб вывезли более двух тысяч тонн снега с улиц Самары.

Синоптики отмечают, что в ночь с воскресенье на понедельник снегопад не ожидается. Сотрудники МЧС сообщают, что на территории Самарской области будет от минус 16 до минус 19, в некоторых районах от минус 22 до минус 27. Днем же температура будет варьироваться от минус 12 до минус 17.