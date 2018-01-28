МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Самарской области

Самара, 28 января. Сотрудники МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Самарской области с семи часов вечера 28 января до семи часов вечера 29 января.

По данным «Приволжского УГМС», на территории Самарской области ожидается сильный ветер — 7-12 метров в секунду, в некоторых районах региона скорость ветра может достигать 15-18 метров в секунду. Об это сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

На территории Самарской области ночью столбик термометра будет показывать от минус 16 до минус 19. При этом в некоторых районах температура будет варьироваться от минус 22 до минус 27. Днем в понедельник, 29 января, синоптики отмечают, что будет от минус 12 до минус 17.