Жители Самары просят благоустроить Крымскую площадь и парк Щорса

Самара, 28 января. Жители Самары смогут принять участие в голосовании, на основе которого будет сформирован рейтинговый список общественных пространств для благоустройства. Об этом сообщает городская дума Самары.

Жители дома номер 66А по улице Никитинской встретились с председателем городской думы Самары Галиной Андрияновой. Важным вопросом встречи стало благоустройство общественных пространств в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

По словам жителей Самары, первоначально необходимо отремонтировать Крымскую площадь, которая раньше носила название площадь имени Урицкого, и парк Щорса в Железнодорожном районе. Стоит отметить, что данные объекты вошли в перечень общественных территорий для рейтингового голосования.

Жители Самары смогут проголосовать не по месту прописки, а на ближайшем избирательном участке. Для этого им необходимо написать соответствующее заявление в избиркоме или в одном из многофункциональных центров до 12 марта.