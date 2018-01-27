«Крылья Советов» потерпели поражение от польской команды на сборах в Турции

Самара, 27 января. Самарская футбольная команда «Крылья Советов» уступила польским спортсменам из клуба «Краковия» на сборах в Турции.

Игра состоялась в субботу, 27 января, в Турции и окончилась со счетом 2:0 в пользу польской команды, сообщает пресс-служба ФК «Крылья Советов». Первый гол футболисты «Краковии» забили в ворота самарцев на 40-ой минуте, автором второго гола стал Николай Брок-Мадсен, который упрочил преимущество команды на 58 минуте.

Сегодня футбольный клуб «Крылья Советов» встретятся с азербайджанской командой «Нефтчи». Игра состоится в 18:00 часов вечера. Первый сбор команды из Самары продлится до 31 января 2018 года. Всего команда проведет шесть контрольных матчей.