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«Крылья Советов» потерпели поражение от польской команды на сборах в Турции
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    «Крылья Советов» потерпели поражение от польской команды на сборах в Турции

    17:02  27 Января 2018  /обновлено: 17:04  27 Января 2018
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    «Крылья Советов» потерпели поражение от польской команды на сборах в Турции

    Самара, 27 января. Самарская футбольная команда «Крылья Советов» уступила польским спортсменам из клуба «Краковия» на сборах в Турции.

    Игра состоялась в субботу, 27 января, в Турции и окончилась со счетом 2:0 в пользу польской команды, сообщает пресс-служба ФК «Крылья Советов». Первый гол футболисты «Краковии» забили в ворота самарцев на 40-ой минуте, автором второго гола стал Николай Брок-Мадсен, который упрочил преимущество команды на 58 минуте.

    Сегодня футбольный клуб «Крылья Советов» встретятся с азербайджанской командой «Нефтчи». Игра состоится в 18:00 часов вечера. Первый сбор команды из Самары продлится до 31 января 2018 года. Всего команда проведет шесть контрольных матчей.

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    Автор: Ксения Пудовкина
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    #футбол #турция #самара
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