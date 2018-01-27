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Новости Сирии
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Общество
Дополнительные электрички будут ходить из Самары в дни проведения ЧМ-2018
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    Дополнительные электрички будут ходить из Самары в дни проведения ЧМ-2018

    12:08  27 Января 2018  /обновлено: 13:15  27 Января 2018
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    Дополнительные электрички будут ходить из Самаре в дни проведения ЧМ-2018

    Самара, 27 января. Власти Самары организуют дополнительные электропоезда из Самары до Жигулевского моря и аэропорта Курумоч на время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

    По информации региональных изданий со ссылкой на данные Самарской пригородной пассажирской компании, гости ЧМ-2018 смогут бесплатно передвигаться на электропоездах, которые дополнительно пустят на время Чемпионата. Подробное расписание опубликуют позже. Это касается четырех дней в июне (17, 21, 25, 28) и двух — в июле (2 и 3), когда в областном центре пройдут игры мундиаля.

    Дополнительные электрички будут ходить из Самаре в дни проведения ЧМ-2018

    Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет организовать чемпионат мира по футболу, который состоится в 2018 году, на высоком уровне. Путин подчеркнул:

    «Наша страна с нетерпением ждет начала чемпионата мира и намерена провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты мира проявили все свое мастерство и показали настоящий большой футбол».

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    Автор: Ксения Пудовкина
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