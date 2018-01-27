Дополнительные электрички будут ходить из Самары в дни проведения ЧМ-2018

Самара, 27 января. Власти Самары организуют дополнительные электропоезда из Самары до Жигулевского моря и аэропорта Курумоч на время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

По информации региональных изданий со ссылкой на данные Самарской пригородной пассажирской компании, гости ЧМ-2018 смогут бесплатно передвигаться на электропоездах, которые дополнительно пустят на время Чемпионата. Подробное расписание опубликуют позже. Это касается четырех дней в июне (17, 21, 25, 28) и двух — в июле (2 и 3), когда в областном центре пройдут игры мундиаля.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет организовать чемпионат мира по футболу, который состоится в 2018 году, на высоком уровне. Путин подчеркнул: