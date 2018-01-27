Нового главу выбрали в Безенчукском районе Самарской области

Самара, 27 января. Представители Безенчукского района в Самарской области выбрали нового главу.

Как сообщает сайт районной администрации, в четверг, 25 января, в большом зале Администрации муниципального района Безенчукский состоялось заседание Собрания представителей муниципального района, в рамках которого был определен глава муниципального образования, им стал Владимир Аникин.

Отметим, на пост главы района было несколько претендентов, в том числе исполняющий обязанности руководителя, первый заместитель главы района Сергей Колесник и директор ГБПОУ «Безенчукский аграрный техникум» Евгений Китаев. Конкурс на место главы района начался в декабре прошлого года, когда прежний глава, Евгений Сараев, ушел со службы по собственному желанию.