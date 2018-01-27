«Ладья» обыграла «Алтай» в матче чемпионата Молодежной хоккейной лиги

Тольятти, 27 января. Хоккейная команда «Ладья» из Тольятти одержала победу над усть-каменогорским «Алтаем» в рамках матча чемпионата Молодёжной хоккейной лиги.

Игра состоялась в пятницу, 26 января, в Тольятти и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев льда. Первый период игры завершился со счетом 1:0, шайбу оформил в ворота Максим Цыбин. Во втором — команда победителей закрепила свое превосходство, забив еще пять шайб. В третьем периоде счет остался неизменным

Сегодня, 27 декабря, команды еще раз встретятся на тольяттинском льду, сообщает официальный сайт клуба «Ладья». Встреча состоится в 17:00 часов вечера.