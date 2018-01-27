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На Московском шоссе в Самаре произошло смертельное ДТП
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    На Московском шоссе в Самаре произошло смертельное ДТП

    7:34  27 Января 2018  /обновлено: 7:34  27 Января 2018
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    На Московском шоссе в Самаре произошло смертельное ДТП

    Самара, 27 января. В Самаре произошло смертельное ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает «КП Самара».

    По данным издания, страшное ДТП произошло на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии. В общей сложности в аварию попали четыре легковых автомобиля:  Nissan 370Z, Kia Spectra, Chevrolet Cobalt  и ВАЗ 2112. После столкновения автомобиль Kia Spectra врезался в столб.

    По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя спортивной иномарки Nissan 370Z. В результате ДТП погиб один человек, есть пострадавшие, сообщает издание.

    Напомним, ранее  о смертельном ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области сообщил телеканал «360». По данным издания, водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги. В ДТП пострадали семь человек, один из пострадавших позже скончался.

    Автор: Виталий Малясев
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    #дтп #самара #погибший
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