Глава Самарской области призвал бизнес готовиться к приему гостей ЧМ-2018

Самара, 26 января. Губернатор Самарской области призвал местных жителей и предпринимателей не думать о строящемся стадионе и начать готовиться к приему гостей ЧМ-2018.

По информации региональных новостных изданий со ссылкой на сообщение областного правительства в Twitter, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посоветовал горожанам не думать о стадионе, а начать подготовку к приему гостей, которые прибудут к ЧМ-2018. Дмитрий Азаров в прямом эфире на телеканале «Россия-24. Самара» отметил:

«Я хочу обратиться ко всем представителям бизнеса, которые работают в сфере услуг: коллеги, надо очень серьезно готовиться. Мы будем создавать для этого все условия, но многое зависит от вас».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет организовать чемпионат мира по футболу, который состоится в 2018 году, на высоком уровне. Путин подчеркнул: