«Самара» обыграла «Зенит-Фарм» в матче Суперлиги

Самара, 26 января. Баскетбольный клуб «Самара» одержала победу над «Зенит-Фарм» в очередном матче Суперлиги.

Игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге в четверг, 25 января, окончилась со счетом 82:59 в пользу баскетбольного клуба «Самара». Отличились у команды победителей Евгений Фидий (15 очков), Алексей Зозулин и Алексей Чиликин (по 14 очков).



На данный момент самарские баскетболисты находятся на втором месте в таблице Суперлиги. Следующая игра запланирована на 28 января в Санкт-Петербурге: «Самара» сразится со «Спартаком».

Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что реконструкция проспекта Кирова будет проведена не ранее 2019 года при условии наличия средств в региональном бюджете.