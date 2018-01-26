Проспект Кирова в Самаре планируют реконструировать в 2019 году

Самара, 26 января. Реконструкцию проспекта Кирова в Самаре планируют провести в 2019 году.

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что реконструкция проспекта Кирова будет проведена не ранее 2019 года при условии наличия средств в региональном бюджете.

Проспект Кирова, как связующая недавно введенного в эксплуатацию Кировского моста и трех крупнейших магистралей на улицах Ново-Садовой, Московском Шоссе и Победы, нуждается в реконструкции и расширении.